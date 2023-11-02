На стройке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие

На стройплощадке жилого комплекса в Верх-Исетском районе Екатеринбурга взорвался баллон с газом. Пострадали два рабочих. Оба сейчас в больнице № 23.

«Двое пострадавших в состоянии средней тяжести с различными травмами госпитализированы. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе минздрава.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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