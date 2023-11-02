В полиции рассказали подробности ЧП на стройке

В Екатеринбурге на стройке на ВИЗе произошел взрыв. Пострадали двое рабочих, мужчины 1988 и 2001 годов рождения. В полиции города рассказали, что, по предварительным данным, взрыв произошел во время сварки. «Предварительный диагноз у обоих – ожоги верхних дыхательных путей, переломы нижних конечностей», – уточнили в полиции.

Следственный отдел Верх-Исетского района регионального управления СКР проводит проверку.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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