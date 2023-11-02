В Академическом по камерам видеонаблюдения отследили вандалов, сломавших станцию для зарядки самокатов

В Академическом неизвестные сломали станцию для бесплатной зарядки электросамокатов, которую установил застройщик района. Но вандалов быстро отследили по камерам видеонаблюдения. Оказалось, что конструкция «помешала» школьникам. Теперь их родителей привлекут к ответственности.

Станции бесплатной зарядки электросамокатов установил в районе девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Они расположены на оживленных маршрутах – в жилых кварталах, у Преображенского парка. Одну из таких «зарядок» у дома на улице Мехренцева, 36, на днях вывели из строя вандалы.

Благодаря районной системе видеонаблюдения быстро удалось узнать, что станцию сломали школьники. По камерам специалисты отследили и дом, в котором те живут. Теперь делом займутся правоохранительные органы и инспекция по делам несовершеннолетних. Скорее всего, к ответственности привлекут родителей несовершеннолетних, поскольку ущерб от поломки зарядной станции превысил 100 тысяч рублей.

Генеральный директор АО «РСГ-Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС») Алексей Обухов рассказал, что в последнее время в Академическом вандалы все чаще портят объекты инженерной инфраструктуры.

«Дети часто ломают и вторую электрозарядную станцию для самокатов, расположенную в квартале Преображенский, регулярно наносят «наскальную живопись» на объекты электроэнергетики, к примеру, на трансформаторные подстанции», – отметил Алексей Обухов.

Родителей просят провести беседу со своими детьми, объяснить им, что к чужому имуществу нужно относиться бережно, а также напомнить, что в отношении нарушителей могут быть применены различные меры наказания.

«Нужно понимать, что мы все живем в Академическом районе, и это наш дом: мы должны беречь все общественные зоны и объекты, которые создаются для того, чтобы нам было комфортно, уютно и интересно проживать здесь. Добавлю, что все аналогичные случаи вандализма будут по максимуму пресекаться силами правоохранительных органов», – отметил гендиректор АО «РСГ-ИИ» Алексей Обухов.

Напомним, система видеонаблюдения появилась в Академическом районе с самого начала комплексного освоения территории. Камеры установлены под крышами и на фасадах домов, в домофонах, холлах первых этажей, в лифтах и так далее. Всего сегодня за безопасностью следят 7000 камер. Изображения круглосуточно просматривают дежурные операторы службы безопасности «Гарант». Зачастую записи с камер помогают установить виновников ДТП, а также раскрыть или, что важнее всего, предотвратить мелкие кражи, а также становятся аргументом в спорах между соседями или доказательной базой для правоохранителей. Именно поэтому Академический, по статистике, самый безопасный район столицы Урала.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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