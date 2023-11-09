В Академическом появились «умные» камеры видеонаблюдения, которые распознают нештатные ситуации

В Академическом районе запустили интеллектуальную видеоаналитику, которая способна распознавать драки, помогать в расследовании ДТП и иных ситуаций. К системе подключено более 300 камер, которые мониторят 2,4 миллиона квадратных метров. Это первый проект «умного» города на Урале такого масштаба.

«Умные» камеры следят за ситуацией в общественных местах: на перекрестках и пришкольных территориях всех семи общеобразовательных учреждений, а также в Преображенском парке. Новая система видеоанализа поможет дежурным операторам службы безопасности «Гарант» эффективнее контролировать городскую инфраструктуру: камеры снизят нагрузку на диспетчеров и нивелируют влияние человеческого фактора.

В частности, технологии компьютерного зрения самостоятельно анализируют видеопоток и не требуют постоянного внимания человека. При обнаружении конкретного инцидента система выведет на экран оповещение. Например, детекторы позволят распознать драку или иную нештатную ситуацию. А распознавание транспорта поможет в поиске автомобилей при попытках угона и в расследовании ДТП.

«В отличие от обычных камер видеонаблюдения, интеллектуальная система осуществляет поиск по заданным параметрам – это может быть цвет или движение в определенной зоне, – рассказал генеральный директор УК «Академический» Андрей Сизов. – Например, оператору нужно посмотреть место расположения красного автомобиля, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В программе оператор выбирает красный цвет и задает область поиска. В считанные минуты на монитор будут выведены все камеры, где в указанный промежуток времени проезжала красная машина. Именно этот кадр может стать отправной точкой для отслеживания маршрута и поиска».

Система реализована на базе платформы видеоменеджмента LUNA VMS, разработанной VisionLabs. Платформа дает возможность использовать предобученные нейронные сети с различной аналитикой. К примеру, распознавать потенциально опасные ситуации по определенным позам: человек на корточках, лежащий человек, позиция стрельбы, поднятые руки. Также в проекте используются детекция и подсчет объектов, возможность интеллектуального поиска в видеоархиве. Это помогает искать изображения с известными признаками – человек в красной куртке, синий автомобиль, или интересующие события – кто оставил или забрал сумку, когда автомобиль покинул парковку.

«Важным аспектом этого сотрудничества является повышение безопасности и комфорта жителей «умного» района Академический. Сейчас в рамках города фокус в использовании технологий компьютерного зрения смещается на определение аномальных ситуаций. Благодаря системе видеоаналитики, службы безопасности освобождаются от ручной работы и могут более эффективно реагировать на события», – рассказал генеральный директор компании-разработчика Дмитрий Марков.

Добавим, что помимо интеллектуальной видеосистемы с расширенным функционалом, за безопасностью жителей в Академическом районе следят свыше 7 тысяч камер видеонаблюдения, основная задача которых – наблюдение и регистрация событий. Принцип спокойного и комфортного проживания на территории восьмого района столицы Урала был заложен в проект его основателем – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Еще на стадии проектирования района девелопер предусмотрел установку камер на фасадах домов, в домофонах, холлах первых этажей, лифтах и иных локациях. По статистике, Академический район – один из самых безопасных в Екатеринбурге. Напомним, совсем недавно система безопасности помогла быстро найти вандалов, которые сломали бесплатную зарядку для электросамокатов: дежурные по камерам смогли отследить путь хулиганов до самого дома.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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