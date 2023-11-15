В Академическом открыли уже пятый опорный пункт полиции (ФОТО)

Сегодня в Академическом открыли участковый пункт полиции – уже пятый по счету. Большой плюс в том, что участковый будет жить в том же доме, где располагается ОП, а значит, он сможет быстрее реагировать на обращения граждан.

Новый опорный пункт отдела полиции № 8 УМВД России по Екатеринбургу расположился на первом этаже жилого дома № 37А на улице Академика Парина. Помещение для него совместно предоставили городская администрация и главный девелопер Академического АО СЗ «РСГ-Академическое». Самое интересное, что участковому, чтобы дойти от дома до работы, понадобится меньше минуты: ему предоставят квартиру-студию на первом этаже того же жилого комплекса.

«То, что рабочее место участкового и место его проживания находятся в одном жилом комплексе – это главное преимущество данного опорного пункта полиции. Потому что участковый – сотрудник полиции, максимально приближенный к населению. Перед ним стоит задача не только раскрывать преступления, но и профилактировать их совершение. Есть и бытовые конфликты, которые могут вылиться в большую беду. И то, что участковый и работает здесь, и проживает здесь, позволит избежать каких-то негативных последствий в подобных случаях, – прокомментировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. – Муниципалитет со своей стороны оказывает всяческую поддержку органам полиции в рамках наших полномочий. Только за последние несколько лет в новых районах Екатеринбурга мы приобрели для полиции помещений общей площадью 600 квадратных метров на сумму 30 миллионов рублей. Плюс служебные жилые квартиры. А всего для организации опорных пунктов полиции муниципалитет передал 91 помещение».

Глава администрации обещал, что такую практику организации участковых пунктов полиции в Екатеринбурге продолжат, а еще поблагодарил АО СЗ «РСГ-Академическое» за покупку для нового ОП компьютерной техники.

Начальник УМВД РФ по Екатеринбургу подполковник полиции Максим Метелица рассказал, что этот опорный пункт полиции – уже пятый на территории Академического района. Жители могут здесь подавать все свои обращения и заявления, ехать в отдел полиции № 8 не нужно.

«Участковый этого опорного пункта будет заниматься приемом сообщений, обращений граждан, рассмотрением доследственных проверок, будет принимать законные обоснованные решения. То есть не надо будет ехать в отдел № 8, а можно обратиться именно сюда, – пояснил Максим Метелица. – Условия сейчас просто шикарные. Это будет хорошим подспорьем, чтобы сотрудники работали еще лучше. Не надо никому объяснять, какой пласт работы выполняет подразделение участковых уполномоченных полиции. Академический район быстро растет и развивается. И то, что участковый постоянно живет там де, где и работает, это очень большое подспорье, чтобы мы незамедлительно реагировали на сообщения граждан».

Отметим, что преступность в Академическом ниже, чем в других районах города. В том числе потому, что район оборудован системой видеонаблюдения, включающей в себя 7 тысяч камер. Еще на стадии проектирования района девелопер предусмотрел установку камер на фасадах домов, в домофонах, холлах первых этажей, лифтах и иных локациях. А недавно в районе появились «умные» камеры, которые без участия человека способны определить потенциально опасные ситуации и вывести сигнал на экраны сотрудников службы безопасности.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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