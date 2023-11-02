Депутат предложил наградить пранкеров Вована и Лексуса за «срыв покровов» с западных элит

Пранкеры Вован и Лексус заслуживают награды за разоблачение «беспримерного двуличия, цинизма и морально-нравственного фиаско западной элиты».

Такое мнение высказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, отреагировав на розыгрыш премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

«Утром у нее в газете одно, а вечером в куплете – прямо противоположное. Завралась и не краснеет. А еще руководитель страны! Клейма ставить негде. Какой позор. Одно радует, начала чистосердечно «сливать» киевского хунтеныша. Спасибо телефонным спецоперациям Вована и Лексуса. Так мы избавляемся от последних иллюзий в отношении коллективного запада. Так нам становится все более очевидно, что правда на нашей стороне», – написал Максим Иванов в своем телеграм-канале. Парламентарий предложил наградить пранкеров «например, почетной грамотой Государственной думы».

Добавим, бывший глава правительства Италии Джузеппе Конте в своих соцсетях назвал разговор Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом «провалом планетарного масштаба».

Экс-премьер подверг критике правительство за несоответствующие протоколы безопасности, которые удалось взломать «вопиющим способом». Однако еще большее недовольство Конте высказал относительно самого содержания телефонного разговора.

Бывший итальянский премьер отметил, что Мелони дала описание российско-украинского конфликта сильно отличающимся от того, что она дает «итальянцам, общественному мнению и представителям народа». Она признала, что не видит другого выхода кроме переговоров, отметил политик. Таким образом, Мелони раскрыла российским пранкерам правду, которую «никогда не говорила итальянцам», заключил Конте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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