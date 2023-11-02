В Италии сочли разговор Мелони с российскими пранкерами «провалом планетарного масштаба»

Разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом – это «провал планетарного масштаба». Такую оценку дал бывший глава правительства страны Джузеппе Конте в своих соцсетях.

Экс-премьер подверг критике правительство за несоответствующие протоколы безопасности, которые удалось взломать «вопиющим способом». Однако еще большее недовольство Конте высказал относительно самого содержания телефонного разговора.

Бывший итальянский премьер отметил, что Мелони дала совершенно другое описание российско-украинского конфликта от того, что она дает «итальянцам, общественному мнению и представителям народа». Она признала, что не видит другого выхода, кроме переговоров, отметил политик.

Таким образом, Мелони раскрыла российским пранкерам правду, которую «никогда не говорила итальянцам», заключил Конте. При этом итальянский премьер продолжает посылать вооружения на Украину и способствовать военной эскалации, констатировал он.

Ранее российские пранкеры сообщили, что созвонились с Мелони, представившись высокопоставленным африканским чиновником. Темами для обсуждения стала миграционная политика и ситуация на Украине.

Премьер Италии в разговоре признала, что контрнаступление Украины не оправдало ожиданий и ничего не изменило в ходе конфликта. Мелони отметила, что мир уже устал от украинского конфликта, поэтому нужно искать решение, которое устроит обе стороны.

Рим, Наталья Петрова

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