«Автомобилист» проиграл «Сибири» по буллитам

«Автомобилист» уступил в заключительном матче домашней серии новосибирской «Сибири». Ведя по ходу встречи 2:0, екатеринбуржцы растеряли преимущество и довели игру до серии буллитов, где сильнее оказались гости.

«Автомобилист» открыл счет уже на 1-й минуте благодаря мощному броску Алексея Бывальцева. А через пару минут отличился Андрей Обидин, забросив вторую шайбу в ворота Антона Красоткина. Весь первый период хозяева атаковали новосибирцев, не давая гостям вздохнуть свободно. Но уже во второй двадцатиминутке характер игры изменился. «Сибирь» сумела отыграться: сначала в большинстве забил шайбу Артем Жуков, а затем в равенстве гол отпраздновал Николай Прохоркин. Счет 2:2 сохранился на табло до серии буллитов. Игроки «Автомобилиста» не смогли поразить ворота соперника, а в составе «Сибири» единственная удачная попытка была у Павла Гоголева. Новосибирцы забирают победу в Екатеринбурге четвертый раз подряд.

«Наверное, идеальный первый период по содержанию, по забитым голам. Могли забить еще больше, но не реализовали эти моменты. Потеря концентрации во втором периоде: думали, что вся игра будет идти так гладко и легко, но игра длится 60 минут, где надо все 60 минут иметь концентрацию в каждом моменте. В овертайме не забили выход «в ноль», не реализовали ни одного буллита, будем работать над этим компонентом. Можно сказать, подарили очки сопернику», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующие четыре выездные матча екатеринбургский клуб проведет на Дальнем Востоке – «Автомобилист» сыграет с «Амуром» и «Адмиралом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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