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Вторник, 7 ноября 2023, 10:18 мск

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В Первоуральске после иска прокуратуры отремонтировали обелиск «Европа-Азия»

Фото: Свердловская облпрокуратура

Власти Первоуральска после судебной тяжбы с прокуратурой привели в порядок историко-географический знак «Европа-Азия», расположенный на Старомосковском тракте.

На разрушающийся обелиск обратили внимание уральские экскурсоводы еще в 2021 году. Объект находится в муниципальной собственности, за его содержание отвечает управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Первоуральска. После прокурорского представления обелиск отремонтировали, но плохо. При повторной проверке обнаружилось, что на памятнике разрушаются ступени, краска на буквах облупилась, светильники сломаны, а площадка и гранитные плиты пошли трещинами. Прокуратура подала на администрацию Первоуральска в суд, требуя провести капитальный ремонт знака «Европа Азия» в течение года. В 2023 году в рамках исполнения судебного решения управление ЖКХ Первоуральска заключило с подрядчиком муниципальный контракт. К ноябрю ремонт памятника завершился.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

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