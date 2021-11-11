Обелиск Европа – Азия под Первоуральском опять разрушается (ФОТО)

Экскурсоводы Екатеринбурга снова переживают за состояние обелиска Европа – Азия, открытого в 2008 году у подножия горы Березовой недалеко от города Первоуральска.

Гиды отмечают, что каменные плиты отсутствуют на постаменте колонны, а также на лестницах, ведущих к обелиску. «Да уж, идея Европы – Азии оказалась теперь никому не нужна, судя по состоянию обелисков… И на Новомосковском тракте, и на Старом Сибирском…», – написал в соцсети директор Екатеринбургского центра гидов Константин Брыляков.

Как уже писал «Новый День», проблемы с обелиском возникают не в первый раз. В марте 2014 года туристам даже закрыли доступ к нему. Столб начал разрушаться, и находиться возле него стало опасно.

Видео 2014 года

В 2015 году власти Первоуральска все-таки нашли возможности отремонтировать объект. В сентябре на нем даже провели торжественное мероприятие: иностранные дипломаты, работающие в Екатеринбурге, включая генконсула США, взяли лопаты и посадили саженцы дуба в заранее подготовленные ямы, заложив «Аллею мира». Но с тех пор таких крупных акций на границе Европы и Азии больше не проводилось.

Первоуральск, Евгения Вирачева

Первоуральск. Другие новости 11.11.21

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