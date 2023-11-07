На Урале 73-летний пенсионер расстрелял из ружья двоих сыновей

В селе Туринская Слобода 73-летний пенсионер из ружья расстрелял двоих сыновей. Младший из них – 45-летний мужчина, получив пулю в живот, скончался на месте, его старший брат выжил.

Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, конфликт произошел накануне вечером. Пенсионер был пьян и поругался с двумя сыновьями, после чего вооружился обрезом охотничьего ружья и открыл стрельбу. Младший из братьев скончался на месте от пулевого ранения в живот, старший – 51-летний мужчина скрылся от вооруженного отца, хотя и был ранен в плечо. «Задержать фигуранта удалось в одном из частных подворий, где он пытался скрыться на сеновале. В этом же дворе было обнаружено и орудие преступления, которое обвиняемый сокрыл в пустующей собачьей будке», – сообщили в СУ СКР. Не исключено, что причиной ссоры стало отсутствие у сыновей работы.

«Что касается личностей пострадавших, то помимо проживания в одном селе, их объединяло также и то, что все они являются официально нигде не работающими. И если для 73-летнего пенсионера (подозреваемого) статус неработающего вполне объясним, то молодым людям он совсем не свойственен. По одной из версий, именно упрёки отпрысков в безделье и стали так называемым «триггером» в этом ЧП», – прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что сыщикам еще предстоит установить, откуда у пенсионера взялся обрез. За незаконный оборот оружия его также может ждать уголовная ответственность.

Сейчас 73-летнему пенсионеру предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Решается вопрос о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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