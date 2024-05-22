Осужден 74-летний пенсионер, расстрелявший из обреза двоих сыновей

74-летний житель Слободо-Туринского района приговорен к 12 годам колонии строгого режима за то, что застрелил из обреза одного сына и тяжело ранил другого.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, конфликт между злоупотреблявшим алкоголем пенсионером и его сыновьями произошел 6 ноября 2023 года.

Сначала злоумышленник выстрелил из обреза в младшего сына 46 лет и попал ему в живот, затем ранил в плечо старшего – 51-летнего. Младший сын скончался на месте, старшему удалось убежать.

Задержали фигуранта в одном из частных подворий, где он пытался скрыться на сеновале. В этом же дворе в собачьей будке было обнаружено и орудие преступления.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что виновный был осужден не только за убийство, но и за незаконное хранение огнестрельного оружия. Пострадавшие сыновья нигде не работали, что было одной из причин конфликта.

Слободо-Туринский, Елена Владимирова

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