У школьников началась самая короткая учебная четверть

Во вторник во всех свердловских общеобразовательных школах началась самая короткая четверть в учебном году. В общей сложности она продлится около 7 недель и закончится перед новогодними праздниками.

Согласно действующим сегодня ФГОС, в 2023-2024 учебном году в школах России должно быть запланировано такое количество учебных недель:

для 1 классов – 33 недели (не более 5 дней каждая);

для 2-4 классов – 34 недели (по 5-6 дней);

для 5-9 классов – 34-35 недель (по 5-6 дней);

для 10-11 классов – до 35 недель (по 5-6 дней).

Отметим, что зимние каникулы в этом учебном году пройдут с 1 по 8 января. Весенние каникулы выпадут на 25-31 марта, а летние начнутся 27 мая.

Для первоклассников будет и дополнительная неделя отдыха: с 12 по 18 февраля.

Напомним, что 1 сентября этого года в школы Свердловской области 1 сентября пришли более 500 тысяч детей, из них 200 тысяч – в Екатеринбурге. Первоклашек по области насчитали более 55 тысяч, по городу – более 24 тысяч.

Екатеринбург, Елена Васильева

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