Школы Екатеринбурга примут 1 сентября на 9 тысяч детей больше, чем годом ранее

В Екатеринбурге продолжает стремительно расти количество школьников. Каждый год учебные заведения принимают по 7-8 тысяч новых учеников во все параллели, а в этом году их численность вырастет сразу на 9 тысяч.

Всего в школы Свердловской области 1 сентября придут более 500 тысяч детей, из них 200 тысяч – в Екатеринбурге. Первоклашек по области будет более 55 тысяч, по городу – более 24 тысяч.

«Ежегодно мы прирастаем на 7-9 тысяч школьников во всех параллелях. В прошлом году школы приняли 191 тысячу детей, в этом – 200 тысяч. На сегодняшний день школы приняли 23 тысячи заявлений от родителей первоклассников, зачисление продлится до 5 сентября, всего для них выделено 24,5 тысячи мест, всем хватит», – рассказал на брифинге начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

На сегодняшний день в школах Екатеринбурга работает 9 тысяч учителей. Вакансий довольно много и в начальной школе, и среди предметников. По словам главы депобразования, ежегодно в систему приходят более 300 новых специалистов.

«Конечно, этого не хватает, но мы используем разные механизмы для привлечения кадров. Мы сегодня привлекаем уже студентов 3-4 курсов для работы в школе. Есть педагогические классы – эффективная модель, которая показывает, что дети после окончания колледжа и вуза приходят работать учителями в школе. Создаем для педагогов максимальные условия, потому что понимаем, что все выстроено на наших педагогах», – отметил Шевченко.

Здесь мы рассказывали о самых заполненных школах Екатеринбурга. Кстати, в некоторых родителей не пустят на линейку 1 сентября, как раз потому, что детей слишком много.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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