В мэрии объяснили, почему родителей первоклашек не пустят на 1 сентября: «Это праздник для детей»

Глава департамента образования Константин Шевченко подтвердил, что родителей учеников школы № 23 не пустят на торжественную линейку в честь 1 сентября. По его словам, это объясняется тем, что линейки пройдут в актовых залах, а они не способны вместить столько людей.

«Тут, к сожалению, погода по прогнозу будет такая, что обещают проливные дожди. И сегодня во всех школах принимаем решение, что линейки [пройдут внутри зданий], ведь дети будут нарядными, это торжественное событие. Актовые и спортивные залы не позволяют принять такое большое количество людей, в том числе в 23-й школе. Первоклассников примем в актовом зале. А для родителей во всех школах будет онлайн-трансляция линейки. Родителям надо отнестись с пониманием. 1 сентября – это прежде всего праздник для наших детей», – ответил Константин Шевченко на вопрос «Нового Дня» на брифинге горадминистрации. Он также добавил, что линейки пройдут везде. Ни в одной школе они отмены не будет. Просто форматы могут быть разными.

Напомним, в школе № 23 Екатеринбурга родителям запретили приходить на торжественную линейку 1 сентября, в том числе не разрешили присутствовать мамам и папам первоклассников. Такое решение было принято еще до того, как стало известно, что линейка пройдет в помещении. Родителям объяснили это тем, что они могут испортить свежее покрытие на стадионе. А еще нужно соблюдать меры безопасности. При этом мамы первоклашек считают, что для детей это будет стрессовой ситуацией: в школу они идут впервые, и не знают ни учителей, ни одноклассников.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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