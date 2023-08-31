«Чтобы не портили покрытие стадиона»: в одной из «резиновых» школ Екатеринбурге родителям запретили приходить на 1 сентября

В школе № 23 Екатеринбурга родителям запретили приходить на торжественную линейку 1 сентября, в том числе не разрешили присутствовать мамам и папам первоклассников. Педагоги объяснили такое решение соблюдением мер безопасности: на мероприятии только детей будет 2 тысячи одновременно. А еще толпа может испортить свежее покрытие на стадионе.

«На собрании для родителей первоклассников нам объяснили, что только на нашей линейке в 10 часов утра будет 2 тысячи учеников. Если дождя не будет, проводить ее планируют на стадионе. Завуч сказала, что родители не допускаются для соблюдения мер безопасности и с целью сохранения покрытия на стадионе, – рассказала «Новому Дню» мама одного из первоклашек школы № 23. – Она объяснила, что в прошлые годы некоторые родители себя не очень адекватно вели, не реагировали на просьбы педагогов не мешать, не фотографировать детей. Кто-то толкался, лез куда-то. В общем, якобы, присутствие родителей только мешает дисциплине и создает опасные ситуации».

Детей предлагают привести к 09:45 к разным входам на территорию школы и передать учителям. Педагоги отведут их сначала на линейку, затем – на классные часы, а в 11:45 вернут родителям – так же, у забора.

Но сами родители первоклассников не согласны с таким решением школы. Дети впервые отправляются в образовательное учреждение, они не знакомы ни с учителем, ни с одноклассниками, ни со зданием, ни с распорядками.

«Это будет большой стресс для детей. Я не понимаю, почему нельзя присутствовать хотя бы родителям первых классов. Более старшие дети уже знают школу, здесь без вопросов. Но когда ребенок идет впервые, ему, конечно, хочется, чтобы мама или папа были рядом», – считает мама первоклассника.

Дозвониться оперативно до школы «Новому Дню» не удалось. Но на сайте МОУ СОШ № 23 есть официальное объявление о мерах предосторожности на 1 сентября:

«Внимание родителям (законным представителям). С целью сохранения специализированного покрытия стадиона, соблюдения мер безопасности вход на Торжественную линейку для родителей (законных представителей) обучающихся не допускается. Надеемся на ваше понимание», – такое объявление размещено на главной странице официального сайта школы № 23. Там же говорится, что в случае дождя торжественную линейку для 1 и 11 классов проведут в актовом зале. А для остальных классов праздник пройдет онлайн. Смотреть его дети будут из классных кабинетов.

Напомним, школа № 23 – одна из самых многочисленных школ в Екатеринбурге. Только первоклашек здесь набрали 450. Это примерно 15 классов в параллели.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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