Названы школы, где будет по 12-16 первых классов

1 сентября в школы Екатеринбурга пойдут более 23 тысяч первоклассников. Самыми загруженными будут параллели в учреждениях Академического и Солнечного районов.

«На протяжении ряда лет у нас лидер по количеству первоклассников школа № 23 в Академическом. В этом году она примет 480 детей. На втором месте – школа № 123, которую мы открыли в том же районе год назад. Здесь примут 450 первоклассников. Школа № 215 в Солнечном набрала 360 детей в первые классы, – рассказал на эфире Центра управления регионом Свердловской области в «ВКонтакте» глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. – Но и другие параллели в школах у нас подрастают. Каждый год добавляется по городу 7-8 тысяч учеников».

Первый заместитель министра образования Свердловской области Нина Журавлева отметила, что по региону первые классы уже набрали 55 325 детей. Прием заявления продолжается до 5 сентября. Сейчас подать заявление на вакантные места можно не по прописке.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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