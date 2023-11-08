Прокуратура проверит санаторий «Талый ключ», из которого ребенок вернулся в синяках

Прокуратура начала проверку санатория «Талый ключ», после отдыха в котором ребенок вернулся домой в синяках. По словам родителей, им не сообщили о травмах сына, а еще мальчик рассказал о наказаниях.

По данным публикаций в СМИ, мальчик отдыхал в санатории «Талый ключ» с 28 октября по 3 ноября. Вернувшись домой, он рассказал, что его били другие дети, а воспитатель ругался и наказывал.

«В том числе [ребенок рассказал] об использовании воспитателем нецензурной лексики и применении т.н. наказания в виде выполнения физического упражнения «упор лежа» при наличии травмы кисти и освобождения от физкультуры. Кроме того, родители заявили, что сотрудники лагеря не поставили их в известность о травмировании ребенка другими детьми», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдение требований законодательства об организации отдыха детей со стороны сотрудников санатория. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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