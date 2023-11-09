Глава СКР заинтересовался уральским санаторием «Талый ключ», откуда ребенок вернулся в синяках

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить санаторий «Талый ключ», откуда ребенок якобы вернулся с синяками, и доложить о результатах.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Артемовском районе в одном из детских оздоровительных учреждений в отношении подростка совершались противоправные действия со стороны его сверстников, а также сотрудников учреждения. Следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе СКР России.

Как ранее писал «Новый День», свою проверку проводит и прокуратура Свердловской области. По сообщениям в СМИ, мальчик отдыхал в санатории «Талый ключ» с 28 октября по 3 ноября. Вернувшись домой, он рассказал, что его били другие дети, а воспитатель ругал и наказывал.

«В том числе [ребенок рассказал] об использовании воспитателем нецензурной лексики и применении т.н. наказания в виде выполнения физического упражнения «упор лежа» при наличии травмы кисти и освобождения от физкультуры. Кроме того, родители заявили, что сотрудники лагеря не поставили их в известность о травмировании ребенка другими детьми», – сообщали ранее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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