В центре Екатеринбурга открылся Волонтерский центр Алексея Вихарева (ФОТО)

В ТЦ «Мытный двор» сегодня открылся Волонтерский центр депутата Алексея Вихарева. На площадке будут постоянно работать юристы, волонтеры и квалифицированные специалисты для помощи горожанам.

«У меня есть общественная приемная на улице Старых Большевиков, куда ежегодно обращаются 3,5 тысячи избирателей. Летом пришла идея открыть волонтерский центр еще и по адресу: ул. 8 Марта, 8д. Мы долго искали подходящее место и остановились на этой площадке. Во-первых, метро находится в шаговой доступности. Во-вторых, людям, проживающим в центральной части города, стало проще до нас добираться», – рассказал журналистам Алексей Вихарев.

На данный момент в центре работает порядка ста волонтеров. Они активно принимают участие в городских проектах. «У нас много направлений работы – развитие местного здравоохранения, сбор гуманитарной помощи нашим ребятам в зоне СВО, поддержка многодетных и малоимущих семей, людей старшего поколения. Мы взаимодействуем с Российским экологическим обществом, а также будет заниматься развитием физкультуры и спорта. Одному человеку очень сложно быть одновременно в разных местах, а когда за тобой есть надежный тыл в виде ста волонтеров, то становится легче», – заявил депутат «Единой России».

Команда волонтерского центра будет пополняться. Чтобы стать активистом, достаточно подать заявку на сайте и затем пройти собеседование. По словам Вихарева, в новом офисе располагается обучающий волонтерский центр, пункт для сбора гуманитарной помощи, а также приемная для граждан. Волонтерский центр Алексея Вихарева будет работать по будням с 10 до 18 часов без перерыва на обед.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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