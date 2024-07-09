Не только плюсы в карму: волонтеров Алексея Вихарева ждут бонусы при поступлении в вуз

Волонтерский центр депутата ЕГД Алексея Вихарева прошел верификацию на официальной платформе «Добро.ру». Это значит, что все его волонтеры смогут рассчитывать на бонусы.

Каждый час, проведенный ими в работе над проектами центра, будет учитываться, а волонтерский опыт найдет отражение на портале «Госуслуги». Это очень выгодно: многие вузы и ссузы при поступлении добавляют абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ и ОГЭ за волонтерскую книжку, что увеличивает шансы на поступление. Кроме того, волонтерская книжка с верифицированными часами станет хорошей рекомендацией начинающим специалистами при трудоустройстве. Официальный волонтерский опыт поможет пройти отбор на крупные международные мероприятия и фестивали.

Как уже сообщал «Новый День», волонтерский центр Алексея Вихарева был открыт по адресу ул. 8 Марта, 8д в прошлом году. Активисты регулярно помогают проводить культурные и образовательные мероприятия, поддерживают приюты для животных и храмы, принимают участие в благотворительных и экологических акциях.

Кроме того, в мае Алексей Вихарев анонсировал конкурс «Идея на миллион», участие в нем могут принять подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Предложения по улучшению Екатеринбурга принимаются все лето, а итоги будут подведены в начале октября. Как пояснил Алексей Вихарев, самые удачные проекты будут реализованы, и о них он расскажет в своих соцсетях. Выигранный миллион победитель сможет потратить по собственному усмотрению. Подробности об условиях конкурса – на сайте idea-million.ru.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube