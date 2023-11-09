Министр финансов назвал сумму затрат на организацию Всемирных игр дружбы в Екатеринбурге

Расходы на спорт в Свердловской области в 2024 году сокращаются почти на 50%. На Всемирные игры дружбы, которые должны состояться в Екатеринбурге следующей осенью, регион потратит символическую сумму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в проекте свердловского бюджета на статью «Физическая культура и спорт» заложено 5,2 миллиарда рублей (в текущем году траты превысили 10 миллиардов рублей).

По словам областного министра финансов Александра Старкова, сокращение расходов связано с завершением Международного фестиваля университетского спорта, а также с урезанием целевых федеральных средств. При этом область продолжит финансировать Фонд поддержки спорта высших достижений – в 2024 году на него выделят 400 миллионов рублей. А также регион потратит деньги на организацию соревнований Всемирных игр дружбы – 147,5 миллиона.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге по указу президента РФ Владимира Путина. Турнир запланирован на сентябрь 2024 года. Игры дружбы должны стать альтернативой Олимпиаде в Париже для российских спортсменов, не допущенных к международным соревнованиям по политическим причинам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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