В Екатеринбурге в выходные пойдет мокрый снег с дождем

В Екатеринбурге и области в выходные сохранится аномально теплая для ноября погода. Сегодня вечером синоптики прогнозируют дождь, который ночью сменится мокрым снегом. В выходные тоже вероятны осадки.

«В пятницу ожидается выход на Средний Урал юго-западного циклона. Центр циклона будет расположен еще в районе Поволжья, когда связанные с циклоном осадки достигнут границ Свердловской области. Начало дождей в регионе прогнозируется еще до полудня. Осадки начнутся на юго-западе области, затем распространятся и восточнее, и севернее, – сообщает в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин. – По мере движения петли окклюзии циклона (а именно с ней связаны осадки) к дождю добавится мокрый снег, а севернее Нижнего Тагила подавляющее количество осадков ожидается в виде снега. В Екатеринбурге мокрый снег прогнозируется ближе к вечеру. Смешанная фаза осадков продлится сравнительно недолго, к ночи в городе вновь пойдет дождь».

По данным уральского гидрометцентра, сегодня днем в Екатеринбурге будет +2...+4 °C, пойдет дождь, временами – с мокрым снегом. В субботу днем – до +2...+4, без осадков, ночью – мокрый снег и 0...+2°. В воскресенье днем тоже будет без осадков и +1...+3, ночью – мокрый снег и 0...+2 °C.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»