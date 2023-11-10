Спасатели просят жителей отказаться от поездок на время гололеда

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда на дорогах. По данным синоптиков, все выходные в регионе будет идти мокрый снег с дождем. Спасатели просят жителей быть предельно осторожными и внимательными во время ненастья.

«Без крайней необходимости не выходите на улицу. В период обильных осадков по возможности откажитесь от использования личного транспорта. Окна и форточки в домах и квартирах, на балконах лучше закрыть», – дали рекомендации в региональном управлении МЧС.

Автомобилисты необходимо строго соблюдать правила безопасности дорожного движения. Машины лучше парковать на закрытых стоянках, а не рядом с деревьями или рекламными конструкциями на улице. Пешеходам нужно быть осторожными на скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не торопиться.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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