В «Ласточке», которая протаранила Volkswagen Polo, было семь пассажиров, пострадавших нет

Свердловская транспортная прокуратура начала свою проверку по факту ДТП с электропоездом и автомобилем Volkswagen Polo. Оказалось, что легковушку протаранила «Ласточка», следовавшая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

«Произошло столкновение пассажирского электропоезда «Ласточка» № 6379, следующего сообщением Екатеринбург – Шувакиш (Верхняя Пышма – Музей), с легковым автомобилем Volkswagen Polo, выехавшим на запрещающий сигнал светофора. В электропоезде в момент происшествия находилось 7 пассажиров, пострадавших нет. Водитель легкового автомобиля доставлен в больницу», – сообщили в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.

Задержек в движении поездов на данном участке нет. Начата проверка, в ходе которой дадут оценку соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, сегодня около 12 часов дня на регулируемом железнодорожном переезде на ул. Монтажников Volkswagen выехал на пути, где столкнулся с локомотивом электрички. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Железнодорожный состав скрылся.

Фото Уральской транспортной прокуратуры

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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