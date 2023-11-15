Самолеты в Кольцово обрабатывают против обледенения

Из-за погодных условий в аэропорту Кольцово сегодня утром задержались восемь авиарейсов, сообщает Уральская транспортная прокуратура. Все пассажиры находятся в самолетах. Воздушные судна сейчас обрабатывают противообледенительной жидкостью.

По данным прокуратуры, задержаны следующие рейсы:

1) DP-404 авиакомпании «Победа» по маршруту Екатеринбург – Москва;

2) U6-262 авиакомпании «Уральские авиалинии» Екатеринбург – Москва;

3) WZ-1029 авиакомпании «Ред вингс» Екатеринбург – Нижний Новгород;

4) SM-906 авиакомпании «Air Cairo» Екатеринбург – Шарм Эль Шейх;

5) SU-1407 авиакомпании «Аэрофлот» Екатеринбург – Москва;

6) U6-403 авиакомпании «Уральские авиалинии» Екатеринбург – Калининград;

7) U6-219 авиакомпании «Уральские авиалинии» Екатеринбург – Сочи;

8) U6-272 авиакомпании «Уральские авиалинии» Екатеринбург – Москва.

Как ранее писал «Новый День», задержки рейсов начались в 6-7 часов утра. В Екатеринбурге сегодня всю ночь шел дождь, который затем сменился сильным снегопадом.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/811620.html

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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