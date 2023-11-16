В Екатеринбурге продолжают дорожать яйца и овощи

Уральцы вторую осень подряд наблюдают резкий рост цен на куриные яйца. Сейчас их десяток от разных производителей стоит в среднем от 95 до 120 рублей. По официальной информации, лишь за последнюю неделю цены на продукцию выросли на 3,2%.

«Летом хорошие яйца С0 продавались за 80 рублей, сейчас они же – дороже 120 рублей. С1 были 65, стали – почти 100», – жалуются екатеринбуржцы.

По данным Свердловскстата, на 13 ноября средняя стоимость яиц в магазинах Свердловской области составляла 92,67 рубля за десяток. Это на 3,2% больше, чем неделей ранее (около 90 рублей). В конце сентября яйца стоили в среднем 80 рублей, а в августе – 75 рублей. Обычно производители объясняют сезонное повышение цен ростом издержек.

Кроме того, по данным Свердловскстата, за последнюю неделю существенно подорожали огурцы и помидоры. Первые стоят в среднем 114 руб./кг (+10%), вторые – 207 руб./кг (+4%).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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