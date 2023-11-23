Яйца, огурцы и макароны стали еще дороже

В Свердловской области продолжают расти розничные цены на ряд продуктов питания, в том числе на куриные яйца и некоторые виды овощей.

Так, по данным Свердловскстата, на 20 ноября средняя стоимость десятка куриных яиц в регионе составила 98,06 рублей, неделей ранее он стоил на 5 рублей меньше.

Еще на 8% по сравнению с прошлой неделей подорожали свежие огурцы – теперь 1 кг стоит в среднем 123,64 рубля. А вот цены на помидоры пока остановились на уровне около 207 рублей за кило. Кроме того, почти на 4% за неделю подрожали яблоки – до 123,5 рубля за 1 кг.

На 3,2% стали дороже макароны. Теперь они стоят в среднем 123,93 рубля.

Незначительно дешевле, чем неделю назад, стали стоить сахар, мука, сосиски, рис, пшено, свекла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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