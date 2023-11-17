В Екатеринбурге открываются первые рождественские ярмарки (ФОТО)

В Екатеринбурге открываются первые рождественские ярмарки, передает «Новый День». Пока – в помещениях. Там можно купить, в основном, предметы интерьера, елочные игрушки, мишуру и гирлянды, сувениры.

Отметим, до Нового года остается еще 45 дней. Ближе к празднику в городе пройдут еще несколько ярмарок. Так, с 30 ноября по 3 декабря изделия уральских умельцев можно будет купить в Музее архитектуры и дизайна.

С 16 по 17 декабря в «Домне» пройдет рождественская ярмарка, где свои новогодние товары представят самозанятые – там можно будет купить свечи, печенье, рождественскую традиционную выпечку и многое другое. Новогодняя ярмарка Sandarina намечена на 23-24 декабря, сейчас идет сбор заявок.

Екатеринбург, Елена Сычева

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