В Екатеринбурге в новогодний праздник уличные фонари будут гореть всю ночь

В Новый Год уличные фонари в Екатеринбурге будут гореть всю ночь. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Горсвет».

В осенне-зимний период постепенно увеличивается интервал между включением и выключением уличного освещения. Наибольшее количество часов света за месяц приходится на декабрь-январь. На данный момент включение уличного освещения происходит в 16:55, а отключение – в 8:40.

Как ранее писал «Новый День», сегодня улицы Екатеринбурга освещают 42 213 светоточек. А первое электрическое освещение в городе появилось на перекрестке Главного и Вознесенского проспектов (Ленина – Карла Либкнехта) в 1885 году.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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