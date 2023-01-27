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Пятница, 27 января 2023, 13:47 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Город освещают 42 213 фонарей и уличных светильников

Факт № 6. Как рассказали в Горсвете, сегодня улицы Екатеринбурга освещают 42 213 светоточек. А первое электрическое освещение в городе появилось на перекрестке Главного и Вознесенского проспектов (Ленина – Карла Либкнехта) в 1885 году. Интересно, что тогда в Екатеринбурге не было даже электростанции. Улицу освещали мощностями локомобиля, установленного в ограде Первого городского театра (ныне – «Колизей»). А поставили его для того, чтобы электричество было на сцене и в зрительном зале.

Централизованное освещение появилось десятилетием позже – в 1895 году, когда запустили первую электростанцию. Но даже год спустя на улицах Екатеринбурга работало лишь 38 фонарей, а к концу года их количество еще уменьшилось из-за дороговизны. Городу выгоднее было ставить керосиновые фонари.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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