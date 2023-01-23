Факт № 2: в Екатеринбурге свершилась последняя в России казнь через сожжение

Екатеринбург закрыл мрачную страницу казней через сожжение в царской России. Последней таким образом была казнена башкирка Кисякбика, насильно крещенная в Екатерину. Она трижды сбегала от своего хозяина, местного учителя, и возвращалась к магометанским традициям, в том числе была замечена за поеданием конины, что считалось серьезным грехом.

После третьего побега 60-летнюю Кисякбику сожгли на костре на каторжном дворе (в современном Екатеринбурге это примерно на месте театра эстрады). Это было в 1739 году. Уже в 1754 году указом Сената был введен мораторий на смертную казнь, и больше никого в России официально не сжигали.