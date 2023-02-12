российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 12 февраля 2023, 13:26 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. Самый высокий жилой небоскреб Северной Евразии

Факт № 21. В 2015 году в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию 52-этажную башню «Исеть». В тот момент здание претендовало на титул самого северного небоскреба в мире, но уже в 2018 году «Исеть» обогнал «Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге. Тем не менее, 209-метровая екатеринбургская башня является самым высоким зданием за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, и более того, самым высоким жилым комплексом в Северной Евразии.

До «Исети» звание главного небоскреба Екатеринбурга носил бизнес-центр «Высоцкий» (188 метров), построенный в 2011 году. Кстати, третьей по размеру в городе является недостроенная башня «Призма», высота которой по шпилю достигает 151 метра. Но сейчас высотная часть здания заброшена, и власти хотят ее снести.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

300 фактов о Екатеринбурге. Город празднует день рождения дважды / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь свершилась последняя в России казнь через сожжение / 300 фактов о Екатеринбурге. Когда-то здесь был морской курорт / 300 фактов о Екатеринбурге. Город чуть не назвали Местиградом или Красным Уралом / 300 фактов о Екатеринбурге. В первом созыве гордумы было 6 депутатов / 300 фактов о Екатеринбурге. Город освещают 42 213 фонарей и уличных светильников / 300 фактов о Екатеринбурге. Отцов-основателей путают, а они друг друга терпеть не могли / 300 фактов о Екатеринбурге. В этом городе женщин больше, чем мужчин / 300 фактов о Екатеринбурге. В город было запрещено въезжать иностранцам / 300 фактов о Екатеринбурге. Первый городской театр располагался в здании «Колизея» / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь есть трехметровый «царский» крокодил Коля / 300 фактов о Екатеринбурге. В честь города назван астероид / 300 фактов о Екатеринбурге. В Водонапорной башне на Плотинке 20 лет жили люди / 300 фактов о Екатеринбурге. Снос Ипатьевского дома был инициирован КГБ / 300 фактов о Екатеринбурге. Один из вузов – родом не только из другого города, но даже из другой страны / 300 фактов о Екатеринбурге. Часы на мэрии заводили вручную дважды в неделю / 300 фактов о Екатеринбурге. Температурный рекорд зимы – минус 46° / 300 фактов о Екатеринбурге. На месте дендрария были кунсткамера, эшафот и базар / 300 фактов о Екатеринбурге. Во время войны почти всю коллекцию Эрмитажа эвакуировали в Свердловск / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь изготовили самый известный в мире шагающий экскаватор

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге. Здесь изготовили самый известный в мире шагающий экскаватор / 300 фактов о Екатеринбурге. Во время войны почти всю коллекцию Эрмитажа эвакуировали в Свердловск / 300 фактов о Екатеринбурге. На месте дендрария были кунсткамера, эшафот и базар / 300 фактов о Екатеринбурге. Температурный рекорд зимы – минус 46° / 300 фактов о Екатеринбурге. Часы на мэрии заводили вручную дважды в неделю / 300 фактов о Екатеринбурге. Один из вузов – родом не только из другого города, но даже из другой страны / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь хранится самая древняя деревянная скульптура в мире / 300 фактов о Екатеринбурге. Снос Ипатьевского дома был инициирован КГБ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,