300 фактов о Екатеринбурге. Самый высокий жилой небоскреб Северной Евразии

Факт № 21. В 2015 году в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию 52-этажную башню «Исеть». В тот момент здание претендовало на титул самого северного небоскреба в мире, но уже в 2018 году «Исеть» обогнал «Лахта-Центр» в Санкт-Петербурге. Тем не менее, 209-метровая екатеринбургская башня является самым высоким зданием за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, и более того, самым высоким жилым комплексом в Северной Евразии.

До «Исети» звание главного небоскреба Екатеринбурга носил бизнес-центр «Высоцкий» (188 метров), построенный в 2011 году. Кстати, третьей по размеру в городе является недостроенная башня «Призма», высота которой по шпилю достигает 151 метра. Но сейчас высотная часть здания заброшена, и власти хотят ее снести.