300 фактов о Екатеринбурге. Часы на мэрии заводили вручную дважды в неделю

Факт № 17. Всего 17 лет назад часы на городской ратуше заводили вручную дважды в неделю – для этого часовщику приходилось поднимать гирю весом 250 кг. Такой принцип действовал с самого первого завода часов – с 3 ноября 1954 года.

Сейчас куранты на екатеринбургской мэрии оборудованы электронным механизмом, который заводит часы, а данные о времени корректируются со спутника.

Кстати, часы не звонили лишь дважды в истории. В 1970-м, когда в десяти зубцах ходового колеса обнаружились выбоины, и пришлось менять детали механизма, и в 1997-м – тогда куранты останавливали на плановый ремонт.