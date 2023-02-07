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Вторник, 7 февраля 2023, 13:52 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Часы на мэрии заводили вручную дважды в неделю

Факт № 17. Всего 17 лет назад часы на городской ратуше заводили вручную дважды в неделю – для этого часовщику приходилось поднимать гирю весом 250 кг. Такой принцип действовал с самого первого завода часов – с 3 ноября 1954 года.

Сейчас куранты на екатеринбургской мэрии оборудованы электронным механизмом, который заводит часы, а данные о времени корректируются со спутника.

Кстати, часы не звонили лишь дважды в истории. В 1970-м, когда в десяти зубцах ходового колеса обнаружились выбоины, и пришлось менять детали механизма, и в 1997-м – тогда куранты останавливали на плановый ремонт.

© 2023, РИА «Новый День»

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