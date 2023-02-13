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Понедельник, 13 февраля 2023, 14:54 мск

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300 фактов о Екатеринбурге. Городской цирк дважды сгорал дотла

Факт № 23. Первый стационарный цирк появился в Екатеринбурге в 1883 году на месте нынешней площади Парижской Коммуны). Его основал Максимилиано Труцци, который приехал в Россию с семьей. Они же построили первое деревянное здание цирка, где выступали трюкачи, наездники и клоуны. В 1909 году здание достроили, оборудовав там сцену для артистов театра оперетты. Но в 1912 году оно сгорело, а на его месте построили театр оперы и балета.

Второй цирк построили в 1930 году на месте современного дендропарка. Но и эта постройка сгорела – в 1976 году. И только в 1980 году открылся цирк на улице 8 Марта, построенный по проекту архитектора Юлиана Шварцбрейма. Кстати, сейчас в цирке идет глобальная реконструкция.

© 2023, РИА «Новый День»

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