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Среда, 1 февраля 2023, 13:37 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Здесь есть трехметровый «царский» крокодил Коля

Факт № 11. В краеведческом музее Екатеринбурга выставлено чучело трехметрового крокодила, который при жизни был одним из самых возрастных представителей своего вида. Сколько ему лет, никому неизвестно, но есть легенда, что на Урал он попал в 1913 году с передвижным царским зверинцем, за что и получил царское имя Николай.

Но факт – в зоопарке Коля оказался в 1936 году уже взрослым двухметровым крокодилом. Умер он в 1995 году, так что, вполне возможно, что прожил крокодил около 90 лет, хотя в природе его родственники живут по 50-60 лет.

В музее для тезки последнего царя отведена отдельная комната, и саркофаг с Николаем всегда собирает толпы зрителей.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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