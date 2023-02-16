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Четверг, 16 февраля 2023, 16:00 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Заповедник конструктивизма

Факт № 26. В Екатеринбурге более 140 зданий, построенных в стиле конструктивизма. А некоторые старые микрорайоны, например соцгородок Уралмашзавода, целиком выполнены в этом архитектурном стиле. Это объясняется тем, что город стал крупным промышленным центром в эпоху советской индустриализации и активно застраивался в 1920-1930-е годы. В это время появились такие знаковые здания, как Дом связи (Главпочтамт), гостиница «Исеть», Городок Чекистов, спорткомплекс «Динамо», Дом печати и многие-многие другие, хорошо узнаваемые сейчас архитектурные памятники.

Главпочтамт

Неофициальным символом екатеринбургского конструктивизма стала Белая башня на Уралмаше, которая пользуется большой популярностью у туристов. Исследователи архитектуры называют ее «Мона Лиза советского авангарда». Сам Екатеринбург гордо носит название жемчужины конструктивизма. В городе регулярно проходят лекции и выставки, посвященные уникальному архитектурному стилю XX века.

Гостиница «Исеть»

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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