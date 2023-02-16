300 фактов о Екатеринбурге. Заповедник конструктивизма

Факт № 26. В Екатеринбурге более 140 зданий, построенных в стиле конструктивизма. А некоторые старые микрорайоны, например соцгородок Уралмашзавода, целиком выполнены в этом архитектурном стиле. Это объясняется тем, что город стал крупным промышленным центром в эпоху советской индустриализации и активно застраивался в 1920-1930-е годы. В это время появились такие знаковые здания, как Дом связи (Главпочтамт), гостиница «Исеть», Городок Чекистов, спорткомплекс «Динамо», Дом печати и многие-многие другие, хорошо узнаваемые сейчас архитектурные памятники.

Главпочтамт

Неофициальным символом екатеринбургского конструктивизма стала Белая башня на Уралмаше, которая пользуется большой популярностью у туристов. Исследователи архитектуры называют ее «Мона Лиза советского авангарда». Сам Екатеринбург гордо носит название жемчужины конструктивизма. В городе регулярно проходят лекции и выставки, посвященные уникальному архитектурному стилю XX века.