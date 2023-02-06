300 фактов о Екатеринбурге. Один из вузов – родом не только из другого города, но даже из другой страны

Факт № 16. Уральский государственный юридический университет появился в 1918 году как юрфак Иркутского государственного университета. А Иркутск в то время был в составе не РСФСР, а Дальневосточной республики. В начале XX века на территории российского Дальнего Востока существовало такое государство, фактически буферное между Советской Россией и Японией.

Позднее юридический факультет переименовали в факультет советского строительства и права. В 1931 году Иркутский госуниверситет стал Сибирским институтом советского права, а в 1934 вуз перевели в Свердловск. В 1992 учреждение стали называть Уральская государственная юридическая академия, а с 2014 года «юрка» стала университетом.

Теперь здесь готовят будущих прокуроров, судей и адвокатов. В числе наиболее известных выпускников – один из соавторов Конституции Сергей Алексеев, стоявший у истоков системы арбитражных судов России Вениамин Яковлев (сейчас его имя присвоено вузу), экс-министр юстиции, депутат, соавтор Гражданского и Жилищного кодексов Павел Крашенинников, экс-генпрокурор Юрий Чайка.