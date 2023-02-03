300 фактов о Екатеринбурге. В Водонапорной башне на Плотинке 20 лет жили люди

Факт № 13. Водонапорная башня сегодня известна всему Екатеринбургу как место проведения культурных мероприятий и выставок, подразделение музея истории города. Но всего полвека назад здесь жили обычные люди.

Здание, построенное в 1891 году как часть промышленного комплекса, в советские годы по назначению уже не использовалась. При этом в послевоенном Свердловске очень остро стоял квартирный вопрос: нужно было расселять рабочих заводов, людей, эвакуированных во время войны. И в 1946 году, по инициативе инженера-технолога завода № 50 Бориса Денисова, второй этаж водонапорной башни переделали в квартиру. Стенки металлического водоемного бака были срезаны, а дно бака закрыли досками пола. Второй этаж башни Денисов собственноручно превратил в жилое помещение, и 8 марта 1947 года его семья въехала в новую квартиру.

Спустя три года на первом этаже поселилась семья другого инженера-технолога, заместителя Денисова – Петра Казимировича Перковского. А затем второй этаж заняла семья инженера Григория Александровича Лопаты. Все жители башни – семьи работников завода № 50 (сейчас это завод «Уралтрансмаш»). В общей сложности башня была обитаема 20 лет, в разное время здесь проживали 12 человек.