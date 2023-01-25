300 фактов о Екатеринбурге. Город чуть не назвали Местиградом или Красным Уралом

Факт № 4. В годы советской власти Екатеринбург назывался Свердловском, об этом знают, пожалуй, все. Но интересно, что имя могли выбрать и другое. В 1924 году в прессе развернулась кампания по очернению личности Екатерины и, соответственно, переименованию города.

Одно из предложений было – Реваншбург, как гласят легенды, так предлагалось обозначить, что здесь расстреляли царя. В честь этого же события предлагался вариант Местиград. Звучали предложения назвать город Красноуральском или Красным Уралом, Уралгородом, Ленинбургом, Андрейградом. Выбрали, как мы знаем, Свердловск.