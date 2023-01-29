российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 29 января 2023, 15:01 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

Новости, Кратко, Популярное

300 фактов о Екатеринбурге. В этом городе женщин больше, чем мужчин

Факт № 8. Почти с самого основания города в Екатеринбурге жило больше женщин, чем мужчин. Исключение составляли первые годы создания будущей столицы Урала. Первая перепись населения в Екатеринбурге прошла в 1724 году, то есть через год после основания. Тогда в городе проживало примерно 4 тысячи человек, и мужчин было больше, чем женщин. К 1781 году численность населения увеличилась вдвое, а через 100 лет – в 10 раз. По итогам первой всеобщей переписи населения Российской империи 1879 года в Екатеринбурге насчитали 43 тысячи человек. Женщин было больше, чем мужчин.

В советское время тенденция сохранилась – перепись 1926 года показала, что на 100 женщин в Екатеринбурге приходится 91,2 мужчины.

По последней переписи населения, которая проходила в 2021 году, в Екатеринбурге оказалось 45% мужчин и 55% женщин.

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

300 фактов о Екатеринбурге. Город празднует день рождения дважды / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь свершилась последняя в России казнь через сожжение / 300 фактов о Екатеринбурге. Когда-то здесь был морской курорт / 300 фактов о Екатеринбурге. Город чуть не назвали Местиградом или Красным Уралом / 300 фактов о Екатеринбурге. В первом созыве гордумы было 6 депутатов / 300 фактов о Екатеринбурге. Город освещают 42 213 фонарей и уличных светильников / 300 фактов о Екатеринбурге. Отцов-основателей путают, а они друг друга терпеть не могли

Метки / 300-летие Екатеринбурга

300 фактов о Екатеринбурге. Отцов-основателей путают, а они друг друга терпеть не могли / 300 фактов о Екатеринбурге. Город освещают 42 213 фонарей и уличных светильников / 300 фактов о Екатеринбурге. В первом созыве гордумы было 6 депутатов / В Екатеринбурге запустили сайт к 300-летию города / 300 фактов о Екатеринбурге. Город чуть не назвали Местиградом или Красным Уралом / 300 фактов о Екатеринбурге. Когда-то здесь был морской курорт / 300 фактов о Екатеринбурге. Здесь свершилась последняя в России казнь через сожжение / 300 фактов о Екатеринбурге. Город празднует день рождения дважды

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Екатеринбургу 300 лет, Россия, 300-летие Екатеринбурга,