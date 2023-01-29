300 фактов о Екатеринбурге. В этом городе женщин больше, чем мужчин

Факт № 8. Почти с самого основания города в Екатеринбурге жило больше женщин, чем мужчин. Исключение составляли первые годы создания будущей столицы Урала. Первая перепись населения в Екатеринбурге прошла в 1724 году, то есть через год после основания. Тогда в городе проживало примерно 4 тысячи человек, и мужчин было больше, чем женщин. К 1781 году численность населения увеличилась вдвое, а через 100 лет – в 10 раз. По итогам первой всеобщей переписи населения Российской империи 1879 года в Екатеринбурге насчитали 43 тысячи человек. Женщин было больше, чем мужчин.

В советское время тенденция сохранилась – перепись 1926 года показала, что на 100 женщин в Екатеринбурге приходится 91,2 мужчины.

По последней переписи населения, которая проходила в 2021 году, в Екатеринбурге оказалось 45% мужчин и 55% женщин.