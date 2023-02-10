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Пятница, 10 февраля 2023, 14:08 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Во время войны почти всю коллекцию Эрмитажа эвакуировали в Свердловск

«Эрмитаж-Урал»

Факт № 20. Сразу после начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, все работники Эрмитажа приступили к упаковке экспонатов. Местом для эвакуации коллекции выбрали Свердловск. Первые эшелоны прибыли на уральский вокзал уже 30 июня. В 22 багажных вагонах в Свердловск доставили около полумиллиона предметов искусства. Второй эшелон с 700 тысячами предметов из запасников пришел спустя месяц. Третий эшелон пришлось оставить в Ленинграде, потому что железнодорожные пути были перерезаны врагами.

В Свердловске сокровища Эрмитажа разместили в картинной галерее на улице Вайнера и в помещениях римско-католического храма Зачатия святой Анны и антирелигиозного музея (дом Ипатьева, где в 1918 году были расстреляны Николай II и его семья). Причем требованиям хранения уникальных картин и скульптур отвечала только галерея. Ящиками были заставлены все помещения, поэтому выставок в этот период не было. А в одном из этажей галереи заложили кирпичом все окна и двери – помещение сделали сейфом для наиболее ценных коллекций.

Эвакуация продлилась почти пять лет. Сегодня на Вайнера, 11, работает центр «Эрмитаж-Урал». Весь третий этаж музея посвящен именно годам эвакуации.

© 2023, РИА «Новый День»

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