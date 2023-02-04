300 фактов о Екатеринбурге. Снос Ипатьевского дома был инициирован КГБ

Факт № 14. Дом инженера Ипатьева, в котором в 1918 году расстреляли бывшего императора Николая II, его семью и слуг, был снесен в 1977 году. Инициатором сноса выступил Юрий Андропов, который в то время возглавлял КГБ СССР. Он приводил такие аргументы: архитектурной и иной ценности особняк не представляет, к нему проявляет интерес лишь незначительная часть горожан и туристов, но в Свердловск начали приезжать зарубежные специалисты. «В дальнейшем круг иностранцев может значительно расшириться и дом Ипатьева станет объектом их серьезного внимания. В связи с этим представляется целесообразным поручить Свердловскому обкому КПСС решить вопрос о сносе особняка в порядке плановой реконструкции города», – говорится в одном из архивных документов.

Первый секретарь свердловского обкома Борис Ельцин не посмел ослушаться, и дом снесли за одну ночь. Горожанам официально объявили, что это было сделано для расширения улицы Карла Либкнехта.

В 2003 году на месте, где стоял Ипатьевский дом, построили Храм на Крови.