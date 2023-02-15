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Среда, 15 февраля 2023, 14:35 мск

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300 фактов о Екатеринбурге. Памятник Татищеву и де Геннину чуть не запретили фотографировать

Факт № 25. Памятник отцам-основателям города находится в самом центре, на площади Труда. Никита Михалков пытался запретить фотографировать эту визитку Екатеринбурга – связанная с ним структура УПРАВИС посчитала незаконным использование фото памятника из-за нарушения авторских прав. В том числе в СМИ, путеводителях и в других случаях коммерческого использования. Юристы бились во всех инстанциях, доказывая, что памятник является не просто произведением изобразительного искусства, но и произведением архитектуры.

Загвоздка оказалась еще и в том, что пятник был установлен в 1998 году. Нормы распоряжения авторским правом в то время были несовершенны, поэтому мэрия заплатила за работу, но прав на памятники, по сути, не приобрела. Тем не менее, памятник отстояли.

© 2023, РИА «Новый День»

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