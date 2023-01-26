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Четверг, 26 января 2023, 15:58 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. В первом созыве гордумы было 6 депутатов

В этом здании заседала городская дума

Факт № 5. История городской думы Екатеринбурга началась в 1787 году, через два года после того, как императрица Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам – первый законодательный акт в российской истории, касающийся местного самоуправления.

Грамота строго регламентировала избирательные права: право выбирать и быть избранным имели только те горожане, кому исполнилось 25 лет и чей годовой доход был не менее 50 рублей ассигнациями. В первом составе Екатеринбургской городской думы было всего шесть гласных (депутатов), все они происходили из купеческого сословия и принадлежали к числу старообрядцев.

Первое заседание прошло в специально выкупленном доме на берегу Исети, где сейчас расположен Дом мира и дружбы. Потом гордума переехала в особняк, расположенный на пересечении современных улиц Малышева и Чернышевского – ныне здание областного министерства культуры.

Дума собиралась по вечерам, заседали до глубокой ночи. К участию в работе гласные относились с большой ответственностью: заседания старались не пропускать, а уезжая по торговым делам, делегировали голос кому-то из коллег.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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