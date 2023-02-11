300 фактов о Екатеринбурге. В городе изготовили самый известный в мире шагающий экскаватор

Факт № 21. В 1958 году Уральский завод тяжелого машиностроения выпустил огромный шагающий экскаватор ЭШ-25.100. Первая цифра обозначала объем ковша, а вторая – длину стрелы. На тот момент 100-метровая стрела была самой длинной в мире, поэтому уникальная машина была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Позднее на Уралмашзаводе изготовили ЭШ-100.100, превосходящий по характеристикам предыдущую модель. Крупнейший советский экскаватор был отправлен на Назаровский угольный разрез в Сибири, где проработал с 1977 по 1993 годы. Один ковш такого гиганта за раз загружал два железнодорожных вагона.

Производство шагающих экскаваторов в Екатеринбурге продолжается и сейчас. В марте 2017 года на «Уралмаше» собрали еще одного железного великана – ЭШ-100.125, который весит около 10 тысяч тонн.