300 фактов о Екатеринбурге. Первый городской театр располагался в здании «Колизея»

Факт № 10. До середины XIX века в Екатеринбурге не было «стационарных» театров, хозяева крупных заводов владели только крепостными труппами. Первый официальный театр открылся в городе в 1843 году, когда в город приехал казанский антрепренер Петр Соколов со своими артистами (тоже, кстати, крепостными). Первые два года спектакли показывали в деревянном здании, были среди них мелодрама «Невеста-лунатик» и водевиль «Ножка». Но уже в 1845 году на Главном проспекте (ныне проспект Ленина) начали строить каменное здание по проекту архитектора Турского, деньги на проект дали купцы. Зрительный зал был рассчитан на 625 человек. Первые спектакли в нынешнем «Колизее» сыграли в 1847 году, это были комедия «Приёмыш» и водевиль «Дезертир».

А в 1896 году в городском театре состоялся один из первых сеансов кинематографа, правда, кино не произвело впечатления на зрителей. Но уже через год, когда в Екатеринбург приехали агенты кинематографа братьев Люмьер и дали девять сеансов, уральцы оценили новое искусство. Поэтому со временем городской театр перебрался в другое здание (нынешний «Урал Опера Балет»). А здание на Главном проспекте переименовали в «Колизей» и отдали под киносеансы. Кинотеатр здесь располагался почти сто лет. С 2022 года, после длительной реконструкции, в здании вновь заработал театр – «Провинциальные танцы».

Подробнее про историю театра в Екатеринбурге можно почитать здесь.