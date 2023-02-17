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Пятница, 17 февраля 2023, 13:23 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. В годы войны в Свердловске приютили не только Эрмитаж, но и московский зоопарк

Факт № 27. В годы Великой Отечественной войны в Свердловск была эвакуирована часть животных Московского зоопарка. Еще один поезд, везущий зверей, отправился в Сталинград, но был по дороге уничтожен. Транспорт до Урала доехал благополучно.

В архивах сохранился приемо-сдаточный акт о передаче части животных Московского зоопарка Свердловскому зоопарку. В списке значились: африканский слон Нона, носорог Мари, антилопа гну Мурка, сибирский козерог Васька, зебра Гартмана Дарька, гаял Жучок, уссурийские тигры Шайтан и Сиротка, тигролев Цезарь, лев Голован, аравийские леопарды Васька и Маруська, ирбис Барсик, пума Рени, рыси Тришка и Тася, белый медведь Гордый, макаки-резусы Пупсик, Седой и Нелька, гамадрилы сфинксы Галка и Чардик, павиан Спиридон, яванский макак Файка, шимпанзе Мориц.

К сожалению, в связи с трудностями военного времени и из-за сурового уральского климата многие животные погибли.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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