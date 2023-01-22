Факт № 1: Екатеринбург празднует день рождения дважды

У города два дня рождения: есть историческая дата, а есть день, когда просто удобно устраивать гуляния. 18 ноября 1723 года состоялся первый пробный пуск водяных молотов Екатеринбургского железоделательного завода, и именно этот день является датой основания города.

А в 1987 году праздник перенесли на август. Просто потому, что в это время года погода на Урале куда более комфортная для гуляний. С тех пор День города отмечается в третью субботу августа.

Сегодня – ровно 300 дней до исторического дня рождения города. И в честь этого «Новый День» запускает спецпроект «Екатеринбург за 300». Ежедневно мы будем публиковать по одному интересному факту о столице Среднего Урала.