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Вторник, 14 февраля 2023, 13:53 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Советский Свердловск тайно пережил эпидемию сибирской язвы

Факт № 24. В апреле 1979 года после смерти одного из работников военного городка Свердловск-19 военных перевели на казарменное положение. Началась эпидемия сибирской язвы, жертвами которой стали, по разным оценкам, от 60 до 100 человек. Катастрофу в те годы замалчивали, сначала говорили, что произошел какой-то выброс в военном городке, что заболевают только мужчины и это заболевание легких. Но в казармах шла усиленная санобработка. Официально говорили, что эпидемию вызвало употребление в пищу мяса зараженного скота.

Только после развала СССР признали, что причиной ЧП стала людская халатность, произошел выброс спор сибирской язвы в военном городке, где занимались разработкой биологического оружия. А уже в наши дни одна из пострадавших пыталась через суд получить компенсацию. Женщине поступали угрозы, а суд вынес решение: отказать. Подробнее о судах, о воспоминаниях очевидцев и сотрудников КГБ можно почитать в наших архивных публикациях.

© 2023, РИА «Новый День»

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